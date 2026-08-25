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Антифашист

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Эпатажный чешский блогер проехал на велосипеде «Украина» из Эстонии в Москву, бахвалясь полным безразличием к себе органов безопасности

Эпатажный чешский блогер проехал на велосипеде «Украина» из Эстонии в Москву, бахвалясь полным безразличием к себе органов безопасности

Эпатажный чешский путешественник и блогер Давид Пихал проехал на велосипеде «Украина» почти полторы тысячи километров из Эстонии в Москву, удивившись, что не привлёк к себе никакого внимания даже на блок-постах.

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