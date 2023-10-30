Поворот не туда: увеличение сложности и стоимости БПЛА как тупиковый путь развития этого типа вооружений

Пожалуй, одним из знаковых событий в пришествии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поле боя стало появление в конце ХХ века новейшего на тот момент американского разведывательно-ударного RQ-1 (разведывательный) / MQ-1 (разведывательно-ударный) Predator («Хищник»).
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