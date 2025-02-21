"Байкал" не взлетел, разработчики – не сядут?

Команда главы "Ростеха" Сергея Чемезова, вице-премьера Дениса Мантурова и их давнего соратника, банкира Виктора Григорьева фактически провалила проект разработки нового легкомоторного самолета "Байкал" (ЛМС-901), который должен заменить многострадальный Ан-2, более известный как "Кукурузник".
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