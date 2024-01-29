Путин: РФ и Беларусь будут работать над равной и неделимой безопасностью

Россия и Беларусь будут работать над обеспечением «равной и неделимой безопасности». Об этом завил президент РФ Владимир Путин, комментируя программу согласованных действий Союзного государства в области внешней политики до 2026 года.
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