Путин объяснил смысл аллегории про косаток и белых медведей

Смысл аллегории про косаток и белых медведей заключается в том, что попытки ослабить или «сожрать» Россию могут получить жесткий ответ.
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