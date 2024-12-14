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Японская компания Space One не смогла запустить ракету из-за ветра

Японская компания Space One не смогла запустить ракету из-за ветра

Японская компания Space One в последний момент отменила запуск своей ракеты. Причиной стала непогода: на тихоокеанском побережье префектуры Вакаяма на острове Хонсю во время предполагаемого старта дул сильный ветер.

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