Японская компания Space One не смогла запустить ракету из-за ветра

Японская компания Space One в последний момент отменила запуск своей ракеты. Причиной стала непогода: на тихоокеанском побережье префектуры Вакаяма на острове Хонсю во время предполагаемого старта дул сильный ветер.
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