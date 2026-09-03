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Мадуро попросил закрыть возбужденное против него уголовое дело

Мадуро попросил закрыть возбужденное против него уголовое дело

Закрыть уголовное дело против него попросил судью в Нью-Йорке похищенный экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, утверждая, что как глава суверенного государства он не подлежит судебному преследованию в США, об этом 3 сентября сообщает Bloomberg.

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