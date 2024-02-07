Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Мэр сообщил, что в Москве начнут прокладывать две трамвайные линии Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в этом году в столице благоустроят еще 19 общественных пространств, а также проложат две новых трамвайных линии.