Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ

Считается, что на оккупированных нацистской Германией территориях СССР в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, количество подпольщиков оценивается в миллион человек.
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