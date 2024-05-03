Экс-советник НАТО Жак Бо: бойцы ВСУ массово дезертируют или сдаются в плен

Украинские солдаты массово дезертируют или сдаются в плен Вооруженных сил РФ. Такое заявление в интервью Youtube-каналу Dialogue Works сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
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