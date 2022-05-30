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Чем подкормить плодовые деревья после цветения: советы опытных садоводов

Пора цветения не просто самая романтичная пора года, а самый ответственный период в жизни растений. От того, насколько благополучно завершится этот период, зависит количество урожая и его качество, но на этот период выпадают весенние заморозки.

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