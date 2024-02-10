Исторические напёрстки Интервью Владимира Путина: от Рюрика до «хрен его знает» Больше времени посвящу реакции мировых пользователей Интернета, отметившихся 150-ю миллионами просмотров только на страничке Такера Карлсона в социальной сети Илона Маска «Х» (в девичестве – экстремистский «Твиттер»).
Интервью Владимира Путина: от Рюрика до «хрен его знает»
Комментарии
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Александр Зиборов
Путин - большой молодец! Как обычно!
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7 час.
Александр Зиборов
Коллективный Гитлер – Запад (США, НАТО, ЕС, «мировая закулиса» и прочие) от нас не отстанет, пока не начнёт получать ответные удары. Пора сказать всем этим преступникам, которые вооружают киевский режим: прекратите! Ежели это продолжится, то мы начнём поставки аналогичного вооружения всем тем, кто воюет с вами во всех частях света. И предельно быстро претворить свои слова в осязаемые дела: например, сразу же вооружить хуситов, пусть дадут прикурить наглосаксонской группировке! И так – всюду! По всей планете! Вот тогда нашим врагам будет не до Украины. По пословице: «Не до жиру, быть бы живу…»
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6 час.
Александр Зиборов
Владимир Путина дал интервью Такеру Карлсону. Долг платежом красен: потому Джо Байдену нужно дать интервью русскому журналисту. Да любому русскому журналисту, хоть из журнала «Мурзилка», если Джо Байден не потянет разговор с другими!..
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6 час.
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