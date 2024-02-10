Интервью Владимира Путина: от Рюрика до «хрен его знает»

Александр Зиборов

Коллективный Гитлер – Запад (США, НАТО, ЕС, «мировая закулиса» и прочие) от нас не отстанет, пока не начнёт получать ответные удары. Пора сказать всем этим преступникам, которые вооружают киевский режим: прекратите! Ежели это продолжится, то мы начнём поставки аналогичного вооружения всем тем, кто воюет с вами во всех частях света. И предельно быстро претворить свои слова в осязаемые дела: например, сразу же вооружить хуситов, пусть дадут прикурить наглосаксонской группировке! И так – всюду! По всей планете! Вот тогда нашим врагам будет не до Украины. По пословице: «Не до жиру, быть бы живу…»