В Татарстане за две недели участникам СВО списали более 8 млн рублей долгов

Более восьми миллионов рублей долгов списали у бойцов СВО из Татарстана – за две недели. Изменения в законе, что вступили в силу 1 декабря, позволяют прекратить кредитные обязательства при заключении контракта на военную службу.
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