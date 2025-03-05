Новосибирск вновь выделился на российско-африканском треке

В начале марте было подписано соглашение между Центром народной дипломатии и Россотрудничеством об открытии партнерского Русского дома, на базе которого будут реализовываться образовательные проекты новосибирских вузов в Гане – англоязычной стране Западной Африки.
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