В Зиме компания мужчин избила таксиста за поцарапанное авто

Этот инцидент произошел 2 марта. Сейчас полиция проводит проверку. Предварительно установлено, что на улице Новокшонова в Зиме таксист — водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» — поцарапал корейскую иномарку, когда проезжал мимо.