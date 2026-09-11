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Ивановские новости

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Лухский суд вынес приговор за грабёж с насилием и проникновением в дом

Лухский суд вынес приговор за грабёж с насилием и проникновением в дом

Грабеж в Лухском районе: злоумышленники похитили у инвалида 24 852 рубля и личные вещи, применив насилие.

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