Силы ПВО сбили летевший в сторону Москвы украинский беспилотник

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.фото: vk.com/mil--> Силы противовоздушной обороны сбили в Богородском городском округе Подмосковья украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы.
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