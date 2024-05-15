Bloomberg: США могут поставить Украине дополнительную батарею Patriot

Вашингтон хочет удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО Администрация президента США Джо Байдена может поставить Украине еще одну батарею Patriot, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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