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Ауар интересен «Лестеру», «Ноттингем Форест» и «Бетису». «Лион» оценивает хавбека в 15 млн евро

Хавбек Уссем Ауар может покинуть «Лион». Вслед за «Бетисом» 24-летним французом заинтересовались «Лестер» и «Ноттингем Форест».

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