Делягин — постоянный спикер Первого канала. Кто сейчас помнит, как он подпрыгивал и звенел кастрюлькой?

Действие исторических прививок рано или поздно подходит к концу. Легитимный (украинский ТГ) нам заботливо сообщает инсайд (потребовалась информация из источника), что хохлы, лезущие во власть в России - настоящие.
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