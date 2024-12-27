СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    пиндосная сволочь вместе с камуноидной мразью всё ёще пытается стереть с Лица России всё Русское. 70 лет сатанизма, б...Соловьёв вслед за...
  • Иван Иваныч
    Всё можно сделать намного проще. Получил гражданство, расписался, а паспорт через курьеров передаётся в военкомат. В ...«Гражданином како...
  • Лариса Шемисова
    Делягин был в правительстве в 90-х.Делягин — постоян...

Делягин — постоянный спикер Первого канала. Кто сейчас помнит, как он подпрыгивал и звенел кастрюлькой?

Делягин — постоянный спикер Первого канала. Кто сейчас помнит, как он подпрыгивал и звенел кастрюлькой?

Действие исторических прививок рано или поздно подходит к концу. Легитимный (украинский ТГ) нам заботливо сообщает инсайд (потребовалась информация из источника), что хохлы, лезущие во власть в России - настоящие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Сорокин
ЦИПСОшная статейка.
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор, пожалей себя, не колись всякой гадостью
Ответить
2 час.
Лариса Шемисова
Делягин был в правительстве в 90-х.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх