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"Кишат в Донбассе": иностранные наемники заполонили ВСУ

"Кишат в Донбассе": иностранные наемники заполонили ВСУ

В ходе крупных боестолкновений в селе Вольное Поле на юге Донецкой области было установлено, что иностранные бойцы играют важную роль в подразделениях ВСУ, как сообщают многочисленные российские источники.

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Комментарии
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Борис Кокин
Пока по их территории не начнёт прилетать с конкретными разъяснениями за что им этот подарок, они ничего не поймут, и выводов никаких не сделают
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