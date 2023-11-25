Кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у Крыма (ВИДЕО)

Кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у Крыма. Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота в ходе боевого вылета обнаружили и отработали по целям противника, пытавшегося проникнуть в акваторию Черного моря и нанести удары по объектам в Крыму.
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