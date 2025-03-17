Врач Козина перечислила первые симптомы заболевания почек

Это и отеки, и боль в пояснице Симптомы заболеваний почек разнообразны: отеки, боль в пояснице, повышение давления, а также усталость и слабость, рассказала РИАМО врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина.
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