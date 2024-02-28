Китай отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

REUTERS/Alina Smutko Китай призывает все стороны конфликта на Украине приложить усилия для снижения напряженности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, передает ТАСС.