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Китай отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

Китай отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

REUTERS/Alina Smutko Китай призывает все стороны конфликта на Украине приложить усилия для снижения напряженности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, передает ТАСС.

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