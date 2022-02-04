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Светлана Журова: «Мы не можем завоевать в Пекине меньше медалей, чем на Олимпиаде в 2018 году, – это просто невозможно от слова совсем»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила медальные перспективы сборной России на зимних Играх в Пекине.

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