В Петербурге арестовали фигурантов дела об аферах при закупках противогазов

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина и четверых бизнесменов по делу о мошенничестве при закупках противогазов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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