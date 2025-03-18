В Петербурге арестовали фигурантов дела об аферах при закупках противогазов

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина и четверых бизнесменов по делу о мошенничестве при закупках противогазов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.