Дети-сироты и рожденные после 24 февраля в Херсонской области получат российское гражданство

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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