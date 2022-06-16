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Дети-сироты и рожденные после 24 февраля в Херсонской области получат российское гражданство

Дети-сироты и рожденные после 24 февраля в Херсонской области получат российское гражданство

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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