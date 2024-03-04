Автомобиль с 11 мигрантами пытался проехать в Смоленскую область

Три машины с нелегалами были остановлены на въезде на территорию РФ в Смоленской области Сотрудники ПУ ФСБ России по Смоленской области остановили машины с нелегалами при попытке проникнуть на территорию России через Смоленскую область.
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