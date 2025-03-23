Таро-прогноз для всех знаков Зодиака с 24 по 30 марта 2025

На грядущей неделе складывается мягкое, но глубоко трансформационное пространство. Солнце (по ведической традиции) продолжает путь по Рыбам, завершая важный годовой цикл и приглашая нас к внутреннему прощению и переосмыслению приоритетов.
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