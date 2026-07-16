Песня для гимна нового голлистского движения "Свободная Франция" против нацистов-неопетеновцев*

De Gaulle - Mireille Mathieu - YouTube NosSouvenirsДе Голль - Мирей Матье в Кремле 6 марта 2019 годаТекст[Стих 1]Де Голль из ЛилляВек умрет спокойноДе Голлю десять летФранция была безмятежной в 1900 годуВ то время как другие мальчикиБудут играть в шары или мяч,Он уже знает, что его странеКогда-нибудь он понадобится[Стих 2]Де Голль из ЛондонаФранцузская дорога будет долгойДе Голлю сорокПутеводная идея, которая поет.