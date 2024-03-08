Страна и люди
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Страна и люди

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Квоты на российское вино в ресторанах, пошлины на вино из стран НАТО и запрет вина из Прибалтики

Квоты на российское вино в ресторанах, пошлины на вино из стран НАТО и запрет вина из Прибалтики

1. Российские виноделы намерены отобрать у иностранцев часть отечественного рынке вина. Они предлагают сделать наличие отечественной винной продукции обязательным в тех местах, где подают и продают алкоголь (ссылка): В Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах.

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