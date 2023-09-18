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Евросоюз требует от Ирана восстановить аккредитацию нескольким инспекторам МАГАТЭ

Евросоюз требует от Ирана восстановить аккредитацию нескольким инспекторам МАГАТЭ

Тегеран отказался аккредитовать часть представителей миссии Международного агентства по ядерной энергетике, инспектирующих иранские энергетические объекты.

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Россиянин
Хотят пошпионить за Ираном.
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