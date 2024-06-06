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В Серове управляющая компания заплатит 115 тысяч рублей женщине, которая оступилась в темноте

В Серове управляющая компания заплатит 115 тысяч рублей женщине, которая оступилась в темноте

Женщина получила тяжёлые травмы, когда упала с крыльца  Компенсацию морального вреда и материального ущерба в сумме 115 тысяч рублей получит по решению суда от управляющей компании жительница города Серов Свердловской области.

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