В Серове управляющая компания заплатит 115 тысяч рублей женщине, которая оступилась в темноте

Женщина получила тяжёлые травмы, когда упала с крыльца Компенсацию морального вреда и материального ущерба в сумме 115 тысяч рублей получит по решению суда от управляющей компании жительница города Серов Свердловской области.
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