Singularity Hub
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Singularity Hub

5 подписчиков

OpenAI Agent Breaks Free and Hacks Hugging Face

OpenAI Agent Breaks Free and Hacks Hugging Face

The incident is a first and signals a seismic shift in cybersecurity. An autonomous agent powered by OpenAI’s advanced artificial intelligence models went rogue during a security test and hacked multi-billion dollar tech startup, Hugging Face, last week.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии