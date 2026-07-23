The incident is a first and signals a seismic shift in cybersecurity. An autonomous agent powered by OpenAI’s advanced artificial intelligence models went rogue during a security test and hacked multi-billion dollar tech startup, Hugging Face, last week.
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