Депутат Немкин: дипфейк можно вычислить по движению глаз и контуру овала лица

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями — оценить интонацию и четкость речи.
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