В Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту

Власти Крыма увеличат число пунктов досмотра на Крымском мосту к началу летнего сезона. В связи с временным закрытием аэропорта руководство региона обеспокоено возможным увеличением трафика и, соответственно, пробками.
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