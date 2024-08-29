Александр Беглов и Николай Патрушев торжественно открыли центр лучевой диагностики в Петербурге

Пользоваться услугами медико-профилактического центра Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) смогут не только преподаватели, но и местные жители Новое отделение в Красносельском районе оснащено магнитно-резонансным и компьютерным томографами, рентгенодиагностическим и маммографическим аппаратами, а также самым современным оборудованием для эндоскопических исследований.