НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

19 подписчиков

ОАЭ и Россия договорились о 10%-ной налоговой ставке

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх