ОАЭ и Россия договорились о 10%-ной налоговой ставке

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.