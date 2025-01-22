ОАЭ и Россия договорились о 10%-ной налоговой ставке

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
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