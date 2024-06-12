В Ленинградской области повысили надежность электроснабжения в более чем десяти населенных пунктах

Специалисты смонтировали 53 километра самонесущего изолированного провода В 13 населенных пунктах Ленобласти была повышена надежность электроснабжения благодаря усилиям специалистов, смонтировавших 53 километра самонесущего изолированного провода, передает Piter.
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