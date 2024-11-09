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Сахарные заглушки. Ученые: сахарный диабет повышает риск тромбов

Сахарные заглушки. Ученые: сахарный диабет повышает риск тромбов

Исследование, которое провели ученые, опубликовано в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis. Специалисты пришли к выводу, что высокий уровень сахара приводит к тромбам, и нашли объяснение, почему так может происходить.

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