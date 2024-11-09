Сахарные заглушки. Ученые: сахарный диабет повышает риск тромбов

Исследование, которое провели ученые, опубликовано в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis. Специалисты пришли к выводу, что высокий уровень сахара приводит к тромбам, и нашли объяснение, почему так может происходить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии