Театр абсурда

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По заветам Бжезинского

По заветам Бжезинского

Этнический поляк З.Бжезинский ненавидел Россию и, одновременно, не верил в независимую Украину, поэтому много лет убеждал западные элиты в необходимости помогать ей, в том числе оружием:   «Речь идет не о прямом военном участии, о поставке вооружений.

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