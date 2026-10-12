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Месси выбрал 10 будущих звезд футбола

Месси выбрал 10 будущих звезд футбола

Легендарный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в рамках кампании Adidas «Messi +10» выбрал 10 будущих звезд футбола.

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