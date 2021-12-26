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Фонд из ОАЭ сможет вкладывать в «Спартак» по 25-30 млн евро в год на 1-м этапе совладения акциями клуба (Metaratings.ru)

Стал известен возможный объем финансирования «Спартака» от эмиратского фонда Mubadala Investment Company, если переговоры по покупке доли акций клуба пройдут успешно Как утверждает Metaratings.

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