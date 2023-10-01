Бизнес Subway на севере Сан-Франциско «уничтожат» по суду

Федеральный суд США вынес приговор владельцам 14 ресторанов Subway на севере Сан-Франциско. Купившие франшизу популярной закусочной предприниматели, обязаны выплатить почти $1 миллион долларов в качестве компенсации работникам, а также продать или закрыть свой бизнес.