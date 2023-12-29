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В списке гостей вечеринки Ивлеевой оказались блогеры-миллионники

В списке гостей вечеринки Ивлеевой оказались блогеры-миллионники

В списке гостей провокационной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и другие.

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