Страна и люди

9 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vyacheslavblofs3o
    Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. ...Фотографии страны...
  • Борис Виленский
    Пока существуют США и Британия, мира на земле не будет.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Если политики и чиновники в Росси и в дальнейшем будут проводит с таким же рвением реформы в образовании, то дебилиза...Число будущих учё...

Битва за Авдеевку: Зачем 3-й нацполк «Киев» * уродует русских детей

Битва за Авдеевку: Зачем 3-й нацполк «Киев» * уродует русских детей

УкроСМИ сообщили о начале самой ожесточенной битвы за прорыв натовского «Восточного вала» Александр Ситников Фото: AP/TASS (фото из архива) Бандеровский генерал Наев назвал бои на Авдеевском направлении более важными, чем сражение за Бахмут.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх