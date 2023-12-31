Новая политическая провокация: канцлер ФРГ Шольц сел в лужу при упоминании Путина

Новогоднее обращение канцлера Германии Олафа Шольца обернулось оглушительным фиаско. Упомянувший в своей патетической речи проблемы с газом и Владимира Путина премьер-министр ФРГ сел в лужу, заставив усомниться в своих словах собственных избирателей.