Новая политическая провокация: канцлер ФРГ Шольц сел в лужу при упоминании Путина

Новогоднее обращение канцлера Германии Олафа Шольца обернулось оглушительным фиаско. Упомянувший в своей патетической речи проблемы с газом и Владимира Путина премьер-министр ФРГ сел в лужу, заставив усомниться в своих словах собственных избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии