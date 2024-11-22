Белоруссия повысила цены на ряд продуктов для России

Белоруссия повысила минимальные цены на некоторые виды сыров, продаваемых в Россию. Постановление белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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