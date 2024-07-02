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Китайские учёные разрабатывают биокомпьютер, объединяющий органоиды человеческого мозга на чипе, с целью управления человекоподобными роботами

Китайские учёные разрабатывают биокомпьютер, объединяющий органоиды человеческого мозга на чипе, с целью управления человекоподобными роботами

﻿﻿Китайские ученые разрабатывают биокомпьютер, который объединяет органоиды человеческого мозга на чипе для управления роботами-гуманоидами.

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