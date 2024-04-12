В шести районах Петербурга с 14 апреля начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском, Василеостровском и не только В Адмиралтейском районе Петербурга с 15 апреля по 14 мая ограничат движение транспорта по Английской набережной у домов 33 и 35 по Галерной улице, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.